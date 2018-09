Antes da estreia, Marcos Mion e Flávia Viana mostram os bastidores de A Fazenda 10

18/09/2018 | 18:11



Quem aí está ansioso para conhecer os novos peões que integrarão o elenco de A Fazenda 10? A décima edição do reality rural da Record TV estreia nesta terça-feira, dia 18, e o novo apresentador, Marcos Mion, já está super à vontade com a função. Tanto é que ele fez um vídeo para as redes sociais do programa se mostrando empolgado com as primeiras ações dos participantes, que chegaram na sede na última segunda-feira, dia 17:

- Senhoras e senhores, to aqui, bastidores total de A Fazenda. Tive que sair de onde eu tava, no switcher, para dizer que os peões já estão aqui. E já teve de tudo viu...já teve gente em momento fofo com os bichos, já teve gente tropeçando, já teve gente que olhou para o outro e perguntou: Qual o seu nome?

Flávia Viana, campeã da última edição, A Fazenda - Nova Chance, estará de volta, porém agora como repórter! A loira revelou para os fãs como está se sentindo ao voltar para a sede após um ano:

- Eu morei três meses aqui, vivi coisas incríveis. Fui do choro extremo para a alegria extrema, voltar depois de tanto tempo é muito doido.

Ela também contou o que espera dessa décima edição, deixando os telespectadores ainda mais curiosos:

- Vai ser bombástica, pelos participantes que estão lá. Eles são muito fortes.