Meirelles: Alckmin não conseguiu decolar e é preciso buscar alternativa de centro

18/09/2018 | 18:00



O candidato do MDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, criticou o ex-governador e candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB) nesta terça-feira, 18, dizendo que sua estagnação nas pesquisas de intenção de voto mostra que ele não é mais uma alternativa de centro e que é preciso buscar outros nomes.

"O Alckmin apareceu num primeiro momento como opção, mas não conseguiu decolar, subir nas pesquisas, apesar do enorme tempo de televisão e de ser candidato a presidente", disse Meirelles, que cumpre agenda de campanha em Belo Horizonte. "Então, está claro agora que tem que se buscar outra alternativa, e o candidato que tem condições de subir nas pesquisas e ganhar a eleição é o Henrique Meirelles", completou.

Segundo o último Datafolha, Alckmin tem 9% das intenções de voto, atrás de Jair Bolsonaro (PSL), com 26%; Ciro Gomes (PDT) e Fernando Haddad (PT), ambos com 13%. O ex-ministro da Fazenda e candidato do MDB a presidente aparece empatado com João Amoêdo (Novo) e Alvaro Dias (Podemos) com 3% das intenções de voto.