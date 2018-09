Atila e FUABC retomam diálogo sobre contrato da Saúde

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/09/2018 | 18:01



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), se reuniu na manhã desta terça-feira (18) com o presidente da FUABC (Fundação do ABC), Luiz Mario Pereira de Souza Gomes com objetivo de retomar o diálogo com a entidade. Segundo o socialista, ficou acertada a extensão do acordo por 60 dias, tempo em que novo plano de trabalho será desenhado entre as partes e supervisionado pelo Ministério Público.

“Nos próximos 20 dias será apresentado um plano de ação de impacto emergencial para darmos respostas ao povo de Mauá. Além de priorizarmos os atendimentos de emergência, exames e consultas. Definimos a criação do novo modelo de gestão da Saúde para ser apresentado em até 60 dias. Nossa responsabilidade é devolver o orgulho e dar uma saúde digna ao povo”, escreveu Atila, em uma rede social.

Por nota, a FUABC informou que o encontro durou uma hora e meia, no qual foram discutidos o modelo de atuação da Fundação na cidade e o passivo que a entidade cobra do município. “Conforme determinado anteriormente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que seguirá acompanhando todas as tratativas, o novo plano de trabalho será rigorosamente adequado à capacidade financeira do Município e estará vinculado ao tratamento da dívida. Durante o período de elaboração do novo plano de trabalho, Prefeitura de Mauá e Fundação do ABC regularizarão a contratação e o Município buscará definir os valores que serão repassados e os serviços que a FUABC deverá executar”, disse a FUABC.

No fim do mês passado, na gestão interina de Alaíde Damo (MDB), a Prefeitura de Mauá informou o desinteresse na continuidade da parceria. Chegou a sugerir, inclusive, o rompimento em menos de uma semana, porém, depois acionou a cláusula de transição. Atila retornou ao cargo na quarta-feira e, no dia seguinte, falou a jornalistas que tinha desejo de retomar o diálogo com a Fundação.