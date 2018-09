Autópsia acusa morte súbita de brasileiro do vôlei na Espanha

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/09/2018 | 17:39



A autópsia realizada no corpo do brasileiro Vinicius Noronha, 26 anos, ex-jogador de vôlei do Santo André encontrado morto em sua casa na Espanha, segunda-feira, acusou falência por morte súbita. A informação foi confirmada nesta tarde por Carlos Ranera, presidente do Volei Teruel, clube do atleta.



O corpo do jogador será enterrado no Brasil e o Teruel iniciou campanha virtual para que a família arrecade fundos para custear o transporte. Ranera, afirmou que o custo da operação está na casa de 10 mil euros (quase R$ 50 mil reais), valor que engloba transporte aéreo do caixão e o preparo do corpo para a viagem.