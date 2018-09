Regência para ser lembrada

Vinícius Castelli



19/09/2018 | 07:59



Nomes que tanto fizeram pela arte jamais devem ser esquecidos. É isso o que deseja fazer a Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) como parte das celebrações de suas três décadas de existência, data que está, aliás, em plena comemoração e com diversas atividades. Para tanto, o conjunto, regido desde 2014 por Abel Rocha, quer prestar homenagem ao primeiro maestro do grupo, Flávio Florence (1957-2008), rebatizando o nome do Teatro Municipal de Santo André, hoje chamado Antônio Houaiss – professor, diplomata e filólogo carioca –, com o do regente.

O grupo esteve sob a batuta de Florence desde seu início, há três décadas, até 2008, ano em que morreu – 21 de setembro –, aos 51, vítima de câncer. Ele conseguiu aprovação de lei que garantisse a continuidade da orquestra com verba específica da Prefeitura.

Segundo Abel Rocha, Florence teve importância grande na região. “Há 30 anos transformou a orquestra em lei. A Ossa não depende dessa ou daquela pessoa. Ele foi visionário, criou tradição com a música sinfônica em Santo André. Sem contar na regularidade da programação que ele sempre teve (maestro), toda vez com o teatro cheio”, diz. O maestro lembra que, mesmo sendo nome muito importante, Houaiss não teve nenhuma ligação com a cidade.

A sugestão da orquestra, para a mudança do nome do teatro, foi enviada à Prefeitura e bem recebida, segundo o diretor de Cultura da cidade Gabriel Guedes. “Encaminhamos a proposta ao prefeito (Paulo Serra), que pediu para que consultássemos a sociedade. Precisamos saber se a mudança de nome é aceita pelas pessoas”, explica.

Para isso, há uma enquete aberta na página do grupo no Facebook (Orquestra Sinfônica de Santo André). Lá as pessoas podem dizer se apoiam ou não a sugestão. “Temos cerca de um mês ainda para as pessoas se pronunciarem”, explica Guedes. Se a maioria aceitar, o próximo passo é encaminhar projeto de lei com a iniciativa a ser votado na Câmara dos Vereadores. Se tudo correr como planejado, o teatro será rebatizado ainda este ano.

Guedes, animado com a ideia, lembra da importância de Florence para a cidade. “O maestro dedicou sua vida à orquestra. Tanto que 20 dos 30 anos da Ossa foram sob a batuta de Florence. Ele desenvolveu ambiente cultural e entendia a importância de democratizar a arte. A homenagem é devida.”

Na expectativa de que tudo dê certo, o maestro Abel Rocha celebra também outras atividades comemorativas da orquestra. Ainda este ano o conjunto ganhará mostra de fotos, inclusive com registros feitos pelo Diário. “Terá ainda um canal da Ossa no YouTube com várias coisas antigas. Estamos recuperando muitas filmagens de fitas VHS. Temos material para dois anos de postagem já”, garante.

O maestro avisa ainda que a orquestra está retomando as óperas. “Dias 29 e 30 faremos uma no Teatro Municipal”, avisa. Os concertos ao ar livre também estão na agenda. “Faremos um no dia 21 de outubro, no Parque Central, ao lado de músicos da região.”

Coro também faz homenagem

Flávio Florence está na pauta e nas lembranças do Coro da Cidade de Santo André também. Regido por Roberto Ondei, o grupo, que neste ano celebra uma década de atividades, faz concerto especial em memória ao ex-maestro da Orquestra Sinfônica andreense.

O Coro se apresenta domingo, a partir das 16h, na Catedral Nossa Senhora do Carmo (Praça do Carmo), no Centro andreense. A entrada é gratuita. “É um encontro de amigos em comum, de pessoas que admiravam o Flávio. Pessoas que cantaram com ele, tanto no Coro da Fundação Santo André quanto no Coro Municipal”, diz o regente.

Ondei se lembra de Florence com muito carinho e orgulho. “Ele foi um dos meus mestres na regência. Um artista renomado, grande intelectual, e, principalmente, uma pessoa que lutou muito pela Cultura no Grande ABC”.