Lia de Itamaracá se apresenta na região

Caroline Manchini/Especial para o Diário



19/09/2018 | 07:31



Ícone da música de ciranda no Brasil, a pernambucana Lia de Itamaracá, 74 anos, chega ao Grande ABC para o espetáculo Ciranda de Ritmos, sábado, às 20h, no Sesc Santo André (Rua Tamarucata, 302).

Mesclando ciranda, coco, maracatu, frevo e maxixe, a cantora apresentará canções autorais, entre elas Moça Namoradeira e Santa Tereza, além de algumas faixas de outros compositores. Suíte do Pescador, de Dorival Caymmi, também estará no repertório. “A música de ciranda é livre de preconceito. Ela serve para trazer alegria, tranquilidade, harmonia e união entre as raças”, diz a artista.

Além do show, domingo, a partir das 16h, no mesmo local, a artista realizará a oficina gratuita Aprendendo a Cirandar, que faz parte da exposição (RE)inventar, em cartaz até 25 de novembro. As entradas para o show custam de R$ 6 a R$ 20 e podem ser adquiridas no www.sescsp.org.br e bilheterias das unidades.