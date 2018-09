Messi marca 3 e Barça goleia em estreia na Liga dos Campeões; Inter vence

18/09/2018 | 16:03



O Barcelona mostrou força em sua estreia na Liga dos Campeões. Sob o comando de Lionel Messi, autor de três gols, o time espanhol aplicou 4 a 0 no PSV Eindhoven, no Camp Nou, nesta terça-feira. Ousmane Dembélé anotou o outro gol dos anfitriões, que tiveram Philippe Coutinho como titular. Arthur, em sua estreia na competição, entrou somente nos minutos finais.

O resultado deixou o Barcelona na liderança do Grupo B, com três pontos, por ter maior saldo de gols que a Inter de Milão. O time italiano também venceu nesta terça, porém com mais dificuldade. Precisou buscar a virada para se impor diante do Tottenham, por 2 a 1, em Milão.

Com Philippe Coutinho entre os titulares, como vem acontecendo nas partidas do Campeonato Espanhol, o Barcelona tentou impor seu jogo nos primeiros 15 minutos, mas acabou levando dois sustos. Pereiro acertou forte chute de fora da área e mandou por cima do travessão, aos 7. Seis minutos depois, Bergwijn também levou perigo.

A primeira boa investida do Barça veio aos 19, em jogada de Suárez pela linha de fundo, pela direita. A bola só balançou, contudo, aos 31 minutos. Lionel Messi marcou o primeiro gol dos catalães nesta Liga dos Campeões ao acertar bela cobrança de falta, por cima da barreira.

No segundo tempo, o Barcelona adotou postura mais ofensiva, na tentativa de ampliar o marcador. Aos 21, Suárez carimbou o travessão, ao tentar lance de cobertura. O segundo gol veio aos 29, quando Dembelé recebeu passe de Coutinho e bateu de fora da área no canto esquerdo do goleiro Jeroen Zoet.

Apenas dois minutos depois, Messi deixou novamente sua marca no jogo. Ele recebeu belo passe de Rakitic pelo alto e completou para as redes. Quando o placar já estava 3 a 0 para os anfitriões, o zagueiro Samuel Umtiti fez dura falta no marcador e levou o segundo cartão amarelo, sendo expulso de campo.

Na sequência, o técnico Ernesto Valverde fez mudanças na equipe e promoveu a estreia do brasileiro Arthur, ex-Grêmio, na Liga dos Campeões. Além do volante, outros reforços do Barça para a temporada ganharam chance nos minutos finais do jogo, como Lenglet e Vidal.

Antes do apito final, Messi voltou à carga aos 42 minutos, ao receber passe de Suárez e bater na saída do goleiro. Com o resultado, o argentino já desponta na artilharia da competição, com três gols.

VIRADA DA INTER - Jogando em casa, pelo mesmo Grupo B, a Inter de Milão teve mais trabalho para estrear com vitória. Precisou buscar a virada sobre o Tottenham, pelo placar de 2 a 1. Os ingleses abriram o placar aos 7 minutos do segundo tempo. Erikson roubou a bola na intermediária e bateu de fora da área. O goleiro deu rebote e a bola sobrou para o próprio dinamarquês, que bateu prensado e viu a bola desviar no marcador, enganando o goleiro Handanovic.

A reação da equipe italiana começou somente aos 40 minutos. Foi quando Icardi acertou lindo chute de primeira, de fora da área, e estufou as redes. Na sequência, impondo forte pressão, a Inter arrancou a virada aos 47. Após cobrança de escanteio, Stefan de Vrij escorou de cabeça na área e Matias Vecino também usou a cabeça para decretar a virada dos italianos.