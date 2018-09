Vencedora do BBB 16 revela que conta no banco foi bloqueada ao receber prêmio

18/09/2018 | 15:59



Munik Nunes, a vencedora do Big Brother Brasil 16, deu uma entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV, e revelou que sua conta no banco foi bloqueada após receber a fortuna. "Quando eu peguei o extrato e vi um monte de número, apavorei. Depois de alguns dias, eu fui sacar dinheiro e estava bloqueado", disse.

Segundo a ex-BBB, a gerente de sua conta realizou a operação como uma medida de proteção. Como não conseguiria ir até Goiânia para desbloquear a conta, a gerente liberou parte do valor.

Munik ainda contou como gastou o dinheiro que recebeu do reality show: "Dei a metade do prêmio para minha mãe e meu pai, e hoje estou com a outra metade".