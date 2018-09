Vila Carlina recebe a partir de quinta-feira obras de ampliação de rede de esgoto

Da Redação



18/09/2018 | 15:22



Moradores da Vila Carlina, em Mauá, recebem a partir de quinta-feira obras ampliação da rede de esgoto da cidade. A intervenção que será executada pela concessionária BRK Ambiental tem como objetivo aumentar o número de residências conectadas ao sistema de tratamento de esgoto do município.

Atualmente, a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Mauá trata mais de 50 milhões de litros de esgoto por dia e a cidade já conta com um dos melhores índices na prestação de serviços de esgoto da Região Metropolitana de São Paulo, com indicadores de 93% de coleta e 70% de tratamento.

As obras, segundo a BRK Ambiental, serão divididas em duas etapas. Na primeira, que será iniciada na quinta-feira, os serviços ficarão concentrados na viela sanitária que interliga a Rua Edson Erasmo à Rua Senador Severo Gomes. A previsão é que este serviço seja concluído no dia 26 de setembro.

Na segunda etapa, as obras serão executadas, a partir do dia 27 de setembro, na Rua Edson Erasmo da Silva, altura do 270, indo em direção à Rua Antonio Luis Ferreira.

Os trabalhos serão realizados das 8h às 18h, e os locais serão sinalizados com as orientações necessárias para o fluxo de pedestres, ciclistas e veículos.