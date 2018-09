Kaysar Dadour, do BBB 18, anuncia que vai reencontrar sua família no Brasil

18/09/2018 | 15:16



Segundo lugar no Big Brother Brasil 18, Kaysar Dadour deu o que falar no reality-show ao mostrar para o público sua história. Sírio, ele queria usar o prêmio milionário do programa para trazer sua família para o Brasil, já que o país está em guerra há anos. Mesmo não conseguindo a colocação principal na competição, o brother conquistou a comoção nacional e agora está bem perto de realizar seu sonho.

Em seu Instagram, ele publicou um vídeo em que aparece aos prantos para contar aos seguidores as boas novas:

- Eu quero compartilhar esta notícia maravilhosa com vocês todos. Neste sábado, dia 22 de setembro, às nove horas da noite, no aeroporto de Curitiba, minha família vai chegar ao Brasil. Sete anos de saudades, sete anos longe da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Sete anos. Nunca desisti do meu sonho e, graças a Deus, graças ao universo, graças ao Brasil, a esta terra abençoada, e a vocês todos, meu sonho virou realidade. Eu vou conseguir vê-los daqui a cinco dias. Muito obrigado a todo mundo que me apoiou, que acreditou em mim e que meu forças.

De acordo com o jornal Extra, com o prêmio do segundo lugar mais os dois carros que ganhou no BBB, Kaysar conseguiu comprar passagens para seus pais, Diane e George, que moram em Aleppo, na Síria, e para sua irmã Celine, que vive no Líbano. A chegada da família Dadour no Brasil demorou um pouco mais pois o sírio estava com problemas na imigração.