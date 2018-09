Príncipe Harry quebra tradição real com aliança moderna

18/09/2018 | 15:11



Príncipe Harry e Meghan Markle já quebraram alguns protocolos reais. Dessa vez a tradição que os noivos não decidiram levar a diante tem a ver com a aliança de casamento, que foi flagrada durante uma visita que o Príncipe fez ao ao Centro de Treinamento dos Fuzileiros Navais Reais.

De acordo com a Hello! Magazine, Harry foi contra as normas reais ao optar por um modelo de anel moderno, feito de platina ao invés do modelo tradicional de ouro galês, que é o mais escolhido pela sua família.

A revista ainda diz que é surpreendente que Harry use aliança, uma vez que seu irmão, Príncipe William, e seu avô, Príncipe Philip, não usam. Seu pai, Príncipe Charles, usa o anel tradicional, feito a ouro, como todas as outras alianças reais, que é tradicionalmente dado pela rainha de sua coleção real de ouro galês.

Outra diferença entre Harry e seu pai é que enquanto Charles usa a aliança no dedinho, Harry usa no dedo anelar.