Alok revela que foi para a África após depressão: Tinha tudo e estava infeliz

18/09/2018 | 15:11



Alok, DJ brasileiro mundialmente conhecido, contou a Fátima Bernardes, no Encontro de terça-feira, dia 18, um pouco sobre sua viagem para a África em 2015.

Questionei muito a existência de Deus. Era rebelde neste sentido: Se Deus existe, porque tem tanta fome na África, por exemplo? O que me levou lá foi uma depressão. Eu estive num momento da vida com tudo que achava que era sucesso e estava infeliz, com um vazio dentro de mim. Através da Fraternidade sem Fronteiras, eu fui.

Ele contou então sobre uma vovó que conheceu na missão, com quem postou várias fotos em seu Instagram no final de 2017:

[Conheci uma] senhora de cerca de 90 anos, que falou que estava muito grata a Deus, por ele ter ouvido as preces dela e estarmos lá para acolhê-la. Falei: Como assim, Deus não existe. Se existisse vocês não estariam aqui nessa situação. E ela respondeu: Claro que existe, ele que me dá forçar para estar aqui. Percebi que eu era o maior miserável dali.

Alok falou também sobre como ela foi ajudada:

Cega dos dois olhos, vimos o que ela tinha, e foi constatado que ela tinha catarata. Fizeram a cirurgia, uma coisa simples, e ela me viu pela primeira vez quando voltei lá depois de um ano. Volto todo ano.

Ele continuou dizendo que ela não apenas estava feliz por ter comida para o corpo físico, mas também para a alma, já que agora estava recebendo muitas visitas e tinha contato com pessoas.