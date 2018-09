Estácio promoverá ações sustentáveis e de responsabilidade social no Grande ABC

Da Redação



18/09/2018



Até sábado, a Estácio – um dos maiores grupos do setor educacional do Brasil – realizará a 6ª edição da Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, com centenas de atividades gratuitas para a população dos 23 estados em que atua. Na região, a unidade de Santo André será contemplada com as ações

O evento contará com a participação de mais de 80 campi da instituição, cujas unidades promoverão, gratuitamente, diversas ações, como palestras, oficinas, atrações culturais e mesas redondas com especialistas em sustentabilidade de empresas parceiras. Os alunos e professores da Estácio dos cursos de Direito, Medicina, Psicologia e Pedagogia também prestarão diversos serviços gratuitos ao público, como consultoria jurídica, verificação de pressão arterial, teste de glicemia e muito mais.

A 6ª Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social terá como tema central “o consumo consciente de plástico” e seu objetivo é estimular uma atitude mais crítica e responsável em relação ao consumo deste produto.

O evento acontece em paralelo à 14ª Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular da ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior), que tem como meta fazer com que as instituições de Ensino Superior promovam ações socialmente responsáveis que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população durante todo o ano.

Confira abaixo a programação da unidade de Santo André, que fica localizada Rua das Esmeraldas, 67, bairro Jardim.

Hoje

19h às 20h30 – Educação Ambiental. Palestra sobre os processos de reciclagem e reaproveitamento do lixo com Quadro expositivo de produtos descartados e que poderiam ser reciclados. Local: sala 41.

19h às 20h30 – Educação Infantil: aprendizado sustentável e social. Palestra para as novas gerações nas áreas sustentáveis. Local: sala 43.

19 de setembro

19h às 20h30 – As responsabilidades sociais dos serviços e recursos sustentáveis. Palestra sobre os meios que podemos usar na reutilização e como essa questão pode afetar o ambiente social. Local: sala 41.

20 de setembro

19h às 20h30 – Sistemas de excelência (ISO''''s) no controle administrativo. Palestra sobre as formas de reaproveitamento e reutilização de papel e como digitalizar documentos para se evitar impressões desnecessárias. Local: sala 41.