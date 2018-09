Douglas Costa é suspenso por 4 jogos por cuspir em rival em jogo do Italiano

18/09/2018 | 14:50



O meia-atacante Douglas Costa foi punido com suspensão de quatro jogos, nesta terça-feira, por ter cuspido em um adversário no jogo entre a Juventus e o Sassuolo, no domingo, em rodada do Campeonato Italiano.

Com a decisão da federação italiana, o jogador da seleção brasileira vai desfalcar a Juventus nas partidas contra Frosinone, Bologna, Napoli e Udinese, pelo Italiano. O time de Turim, liderado por Cristiano Ronaldo, é o líder do campeonato, com 12 pontos - único com 100% de aproveitamento até agora.

Douglas Costa foi suspenso por ter cuspido no rosto de Federico Di Francesco, do time adversário. O brasileiro também tentou acertar uma cotovelada e esboçou uma cabeçada no mesmo rival. Por isso, acabou sendo expulso de campo nos instantes finais da partida.

Na segunda-feira, o meia-atacante veio a público e pediu desculpas pelas redes sociais. "Gostaria de pedir desculpas a todos os torcedores da Juventus por essa minha reação equivocada no jogo de hoje. Peço também desculpas aos meus companheiros de time, que estão sempre comigo nos momentos bons e ruins. Errei feio, tenho consciência e venho me desculpar com todos por isso", declarou o brasileiro.

As desculpas, porém, não evitaram a suspensão de quatro jogos e nem devem evitar uma multa do clube. Ao fim da partida, o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, repreendeu o brasileiro. "Não podemos cair em provocação", afirmou.