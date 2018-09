Dybala se recupera e é relacionado para estreia da Juventus na Liga dos Campeões

18/09/2018 | 13:09



Depois de ter sofrido uma forte contusão no pé esquerdo no último domingo, em Turim, na vitória por 2 a 1 sobre o Sassuolo pelo Campeonato Italiano, o argentino Paulo Dybala conseguiu se recuperar a tempo após realizar tratamento e foi confirmado nesta terça-feira na lista de relacionados pelo técnico Massimiliano Allegri para a estreia da Juventus na Liga dos Campeões.

O jogador foi incluído entre os seis atacantes levados pelo treinador para a Espanha, onde a equipe enfrentará o Valencia às 16 horas (de Brasília) desta quarta-feira em um dos confrontos da primeira rodada do Grupo H da competição continental. No mesmo horário, o Young Boys recebe o Manchester United, na Suíça, no outro duelo que abre a chave.

Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic, Federico Bernardeschi, Douglas Costa e Moise Kean foram os outros jogadores de frente relacionados por Allegri, que também confirmou Dybala após o argentino treinar normalmente nesta terça-feira.

Por outro lado, o comandante não poderá contar com o lateral Mattia De Sciglio, que reclama de dores musculares na coxa direita e foi vetado pelo departamento médico da Juventus deste confronto que será realizado no estádio Mestalla.

A partida na Espanha marcará a estreia de Cristiano Ronaldo na competição continental pelo clube italiano, depois de ter feito história pelo Real Madrid com muitos gols e quatro títulos europeus durante o período em que atuou pela equipe espanhola. Foi no estádio do Valencia, por sinal, que o astro português conquistou o seu primeiro título pelo Real, em 2011, então ajudando o time a superar o Barcelona na decisão da Copa do Rei.

Confira a lista de convocados da Juventus para o jogo desta quarta:

Goleiros - Wojciech Szczesny, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio.

Defensores - Giorgio Chiellini, Medhi Benatia, Álex Sandro, Leonardo Bonucci, João Cancelo e Daniele Rugani.

Meio-campistas - Miralem Pjanic, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Juan Guillermo Cuadrado, Emre Can e Rodrigo Bentancu.

Atacantes - Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Federico Bernardeschi, Douglas Costa e Moise Kean.