Sandra Oh leva os pais ao Emmy e faz sucesso nas redes sociais

18/09/2018 | 12:24



A atriz Sandra Oh, 47, chamou atenção por levar seus pais à cerimônia do Emmy que ocorreu na noite desta segunda-feira, 17. Sandra foi indicada como melhor atriz de série de drama, por seu papel em "Killing Eve", mas não levou o prêmio.

No tapete vermelho, Young-Nam Oh e Joon-Soo Oh sorriram e falaram sobre como se sentem orgulhosos das conquistas da filha.

Primeira atriz de origem asiática a disputar a categoria na premiação, a atriz comentou: "O que a pequena Sandra estaria pensando? Que aconteceu. Aconteceu?", brincou.

Fãs também se manifestaram nas redes sociais. "Sandra Oh não venceu em sua categoria esta noite mas fez história sendo a primeira atriz asiática à concorrer ao Emmy. Assim como nós, seus pais Joon-Soon Oh e Young-Nam Oh, que à acompanharam na premiação, garantiram que estão extremamente orgulhosos dela", diz umas das postagem no Twitter.