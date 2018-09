Polícia encontra corpo de homem dentro de geladeira na Zona Norte de SP

18/09/2018 | 11:21



O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma geladeira por volta das 22h30 do domingo, dia 16, em uma residência em Pirituba, bairro da Zona Norte da capital paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram roupas espalhadas, duas tesouras, uma espátula e uma marreta com vestígios de sangue.

Os PMs seguiram as marcas de sangue que estavam no chão e encontraram uma geladeira desligada tombada na horizontal com uma peça de mármore em cima e um cobertor ao lado. Ao abrirem, se depararam com um corpo dobrado em estado avançado de decomposição.

De acordo com a polícia, o proprietário da casa afirmou que seu filho morava no local. Ele disse que chamou a PM depois de ter, junto com vizinhos, entrado no local por meio de uma escada. Eles conseguiram destravar o portão e se depararam com a poça de sangue. Devido o estado de decomposição, o proprietário da casa não conseguiu reconhecer se o corpo era realmente seu filho.

A Polícia instaurou inquérito policial para investigar o crime. O caso foi registrado como homicídio no 33º DP.