Munik Nunes, vencedora do BBB16, revela que teve conta do banco bloqueada após receber prêmio

18/09/2018 | 11:16



Campeã da 16ª edição do Big Brother Brasil, Munik Nunes revelou em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV, que passou por alguns apuros antes de conseguir ter acesso ao prêmio de 1,5 milhão de reais. A beldade, que também participou do Power Couple, explicou que sua conta bancará foi bloqueada após ela receber o dinheiro e durante alguns dias ela ficou sem um centavo para se sustentar.

- Eu estava sem dinheiro nenhum, literalmente quebrada, sem dinheiro no bolso, só pegando dinheiro emprestado. Só que toda vez que eu ia ao banco eu pegava o extrato. Quando eu peguei uma vez e vi aquele monte de número, aí apavorei. Dobrei o papel do extrato correndo, subi o prédio e depois de uma semana eu fui sacar o dinheiro e estava bloqueado, disse.

Desesperada, Munik achou que havia perdido o dinheiro, mas no fim acabou descobrindo que a gerente de seu banco havia bloqueado a conta como medida de segurança:

- Pensei que alguém tinha me roubado, fiquei sem saber de nada. Aí meu irmão disse pra eu ligar no banco, que provavelmente minha gerente tinha bloqueado. A minha gerente é de Goiânia e eu tava morando no Rio de Janeiro. Quando eu liguei e ela atendeu, eu falei que precisava do dinheiro, aí mulher falou que eu precisava ir até lá desbloquear, só que era impossível. E ela desbloqueou apenas uma parte.

A ex-sister ainda entregou que decidiu dividir a quantia milionária com os pais e que hoje só está com metade do prêmio em mãos:

- Eu dei metade do prêmio para minha mãe e pro meu pai. Falei para ele sair do serviço, já tava perigoso. Ele vivia caindo de moto, o trabalho estava perigoso. Dei metade para ele e hoje eu tô com a outra metade.