Ariana Grande frustra fãs e não participa da edição do Emmy 2018

18/09/2018 | 10:29



Os lugares de Ariana Grande e do noivo Pete Davidson estavam marcados, com direito a fotografia dos dois, na cerimônia de premiação do Emmy Awards 2018 realizada na noite desta segunda-feira, 17.

No entanto, a cantora decidiu não ir à Los Angeles (EUA) e cancelou a participação no evento para "dar um tempo da vida pública". As informações são da revista "People". Segundo a publicação, Ariana decidiu tirar um tempo necessário para se cuidar.

Há dez dias, o ex-namorado da cantora, Mac Miller, morreu aos 26 anos de idade. Eles ficaram juntos por dois anos. Nesta semana, no perfil oficial no Instagram, Ariana fez uma homenagem à Miller. "Eu te adorei desde o dia em que te conheci, quando tinha 19 anos, e sempre amarei. Eu não posso acreditar que você não está aqui", escreveu.

Durante a premiação desta segunda-feira, internautas sentiram falta de Ariana Grande e comentaram a ausência da cantora nas redes sociais.

Pete Davidson, noivo de Ariana, também não compareceu à cerimônia a pedido da cantora. O comediante não foi à maior premiação do ano da TV americana, mesmo tendo sido indicado em várias categorias com o elenco de "Saturday Night Live". No evento, um assessor de Ariana disse que a cantora ficará perto de casa e usará esse período para ficar ao lado de entes queridos e trabalhar em novas músicas.

Ariana costuma fazer publicações diárias no Twitter, mas não faz postagens pessoais desde o dia 6 de setembro, semana em que o ex-namorado morreu.