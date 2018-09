Após morte de Mac Miller, Ariana Grande anuncia pausa na carreira

18/09/2018 | 10:16



Na última segunda-feiram dia 17, representantes de Ariana Grande confirmaram para a revista People que a cantora e o noivo, Pete Davidson, não compareceriam ao Emmy Awards, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. A presença de Pete era uma das mais aguardadas na premiação, uma vez que ele faz parte do elenco de Saturday Night Live, indicado em várias categorias.

Além disso, também informaram que Ariana fará uma pausa na carreira devido aos recentes acontecimentos que marcaram sua vida, como a morte do ex-namorado, o rapper Mac Miller e o ataque terrorista em seu show em Manchester em maio de 2017.

Ao contrário dos relatos, Ariana não vai estar presente no Emmy esta noite, Pete também optou por não comparecer para estar com ela em Nova York, disse assessor sobre a premiação.

No comunicado, ainda falou que ela continuará trabalhando em novas músicas, embora não tenha um prazo para apresentá-las. A cantora pediu a compreensão dos fãs para encarar essa fase difícil em sua vida:

Devido aos acontecimentos dos últimos anos, Ariana vai levar algum tempo para se curar e repousar. Ela ficará em casa e usará esse período para ficar ao lado de seus entes queridos e trabalhar em novas músicas. Ela agradece os fãs pela compreensão.

Mac Miller e Ariana Grande ficaram juntos por dois anos e terminaram a relação em maio deste ano. Logo depois, ela engatou um romance com Pete, de quem está noiva atualmente. Na época, ela admitiu que tinha um relacionamento tóxico com o rapper, que lutava contra o vício em drogas. No dia 7 de setembro, Miller foi encontrado morto em sua casa e a suspeita é que a causa tenha sido overdose.