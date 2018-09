Anitta recebendo cantada, Ivete Sangalo falando sobre machismo, Priscila Tossan ovacionada; veja o que rolou no The Voice

18/09/2018 | 09:11



A nova fase do The Voice Brasil deu o que falar na noite da última segunda-feira, dia 17. Primeiro por conta de uma participação para lá de especial: Anitta! Após ficar afastada por uma semana das redes sociais, isso depois de anunciar que se separou de Thiago Magalhães, a técnica do The Voice México teve lugar de destaque da competição brasileira. Sentadinha ao lado dos técnicos do reality show musical, a estrela deu sua opinião sobre as apresentações dos candidatos - e ainda recebeu uma cantada ao vivo.

Isso mesmo! Depois da apresentação do primeiro time, de Carlinhos Brown, Anitta comentou que Kelvin Bruno parecia ter cantado para ela. Com isso, ele, é claro, não deixou barato e já mandou aquela piscadinha para a cantora. Ivete Sangalo, rápida como sempre, não resistiu e soltou:

- Agora é a hora, referindo-se ao fato de Anitta estar solteira atualmente.

Aliás, Veveta foi destaque, também, por outro fato. Depois de Flávia Gabê ser eliminada do time da técnica, ela contou que estava realizando um sonho, pois não tinha condições financeiras para seguir na carreira sozinha, além de ter sofrido com machismo em um relacionamento antigo, visto que seu ex-namorado não a deixava cantar. Foi então que Ivete disse:

- Lembre-se que o machismo é a demonstração de uma fraqueza dele, não sua.

Lacrou, não acha?

Por fim, Priscila Tossan, do time de Lulu Santos, também marcou o programa, uma vez que ela foi ovacionada pela plateia e até fez Lulu chorar:

- Você me fez chorar pela primeira vez nesta edição... Te amo!, declarou o cantor.