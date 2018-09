FGV: IPC-S sobe em 5 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de setembro

18/09/2018 | 08:33



O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) avançou em cinco das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de setembro na comparação com a anterior, informou na manhã desta terça-feira, 18, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IPC-S geral da primeira leitura do mês também acelerou no período, ao atingir 0,19%, depois de registrar 0,13% na primeira medição.

Por capitais, houve aceleração nas taxas de inflação do Recife (0,25% para 0,28%); Porto Alegre (0,07% para 0,18%); São Paulo (0,17% para 0,31%); Belo Horizonte (0,13% para 0,22%); e Brasília (0,16% para 0,44%) da primeira leitura para a segunda quadrissemana de setembro.

Já nas duas restantes houve alívio nas variações do IPC-S. Em Salvador, a variação negativa foi acentuada de 0,13% para 0,30%. No Rio de Janeiro, a taxa saiu de alta de 0,21% para uma elevação menos intensa, de 0,15%.

A próxima divulgação dos resultados regionais do IPC-S será no dia 25 de setembro.