Obituário - 18 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/09/2018 | 08:31



Santo André



Etelvina Figueiredo dos Santos, 93. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.



Pedro Thomé Netto, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Adelina Domicia da Silva, 79. Natural de Panelas (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Elena Lázaro, 75. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Firmina Souza de Jesus, 71. Natural de Nova Ibiá (BA). Residia no Parque Industrial das Oliveiras, em Taboão da Serra (SP). Pensionista. Dia 16. Cemitério Vale dos Reis, em Taboão da Serra (SP).



Marlene Celiberto Spirito, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Angelo Máximo Lopes, 46. Natural de São Bernardo. Residia em Utinga, Santo André. Autônomo. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Caio Tadeu Bataglini, 33. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Contador. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo



Rosemary Bonilha Rodrigues, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Municipal.



Carlos Felipe Carvalho, 27. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério das Lágrimas, em São Caetano.



São Caetano



Dolores Fernandez Areza, 96. Natural da Espanha. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.



Ovídio Marques Ferrão, 80. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 16, em Mauá. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Maria Conceição Lourenço Rodrigues, 71. Natural de Congonhas (MG). Residia na Vila Alpina. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Angela Cristina Jing Pedroso, 49. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Iracy de Paula Minero, 101. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Vale da Paz.



João Graciano, 94. Natural de Nova Resende (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.



Anna Fonseca, 93. Natural de Indaiatuba (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.



Maria das Dores Quintino, 92. Natural de São Sebastião do Paraíso (MG). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.



Agostinho Moraes, 87. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Nelvinho da Silva Mendes, 82. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.



Efigênia Olímpia da Cunha, 81. Natural de Diogo Vasconcelos (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Izabel Redondo Sanches, 80. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Aparecida dos Santos, 78. Natural de Itu (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.



Vicente Gonçalves Carvalho, 76. Natural de Baldim (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Genésio Alves, 74. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.



Lourdes Carneiro da Fonseca, 71. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Anésio da Fonseca, 69. Natural de São Geraldo (MG). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.



Maria José Santiago, 68. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Antonio Carlos Barradas, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Valdir Barboza de Miranda, 54. Natural de Floriano (PI). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Maurício de Oliveira Vicente, 50. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Júlio da Conceição Silva Castro, 36. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Jackson Flavio de Souza Gomes, 27. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.



Laura Oliveira Silva, 11. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.



Mauá



Palmira da Silva Gomes, 101. Natural de Portugal. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Judith dos Santos Almeida, 100. Natural de Santa Inês (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Antonio Edmundo Tavares, 95. Natural de Guiricema (MG). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Maria Mantovani Teixeira, 80. Natural de Laranjal Paulista (SP), Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 14. Cemitério de Laranjal Paulista (SP).



Manoel Rodrigues Felix, 79. Natural de Uauá (BA). Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Tiburcio Ribeiro da Paixão, 66. Natural de Ipanema (MG). Residia no Jardim Zaíra 2, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Egan Ubell, 63. Natural de Tucunduva (RS). Residia no Jardim São Francisco, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Emerson de Jesus dos Santos, 61. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Luiz Carlos Celestino, 61. Natural da Casa Verde, Capital. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Maria Aparecida Coelho Angelo, 58. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santo Lídia.



Ademir Alves Monteiro, 55. Natural de Jaboatão (PE). Residia no Jardim Lusitanio, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Donizete Aparecido dos Santos, 53. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Adrianop da Costa Barreiros, 51. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim São Sebastião, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Denisio de Jesus Oliveira, 50. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Luiza Aristela da Silva Lemos, 47. Natural de Inajá (PE). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Gilmar Oliveira, 45. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Fábio Henrique da Silva, 41. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Josivan Santos Souza, 36. Natural de Ubatã (BA). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Alessandra Livia de Souza Araújo, 33. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Ilmaiara da Silva Roque, 28. Natural de Jacaraci (BA). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Jaqueline da Silva Lima, 23. Natural de Itituba (BA). Residia no parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.