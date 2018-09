Novas tarifas dos EUA buscam modificar comportamento da China, diz Ross

18/09/2018 | 08:22



O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmou nesta terça-feira em entrevista à rede CNBC que as novas tarifas americanas contra a China, anunciadas pelo presidente Donald Trump na noite de ontem, têm como objetivo modificar o comportamento de Pequim e estabelecer condições justas para as empresas americanas operando no país asiático. Ross avaliou ainda que a China estaria "sem munição" para retaliar contra os americanos.

Trump anunciou ontem que imporá tarifas de US$ 10% sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses. No início de 2019, essa tarifa deve subir a 25%. Hoje, o Ministério do Comércio chinês anunciou em nota que pretende retaliar, sem especificar as porcentagens nem o montante atingido.

O presidente americano havia afirmado ontem que, caso a China adotasse mais retaliações, adotará uma terceira rodada de sanções. Hoje, Ross disse que o presidente busca incentivar a China a manter diálogos produtivos com Washington.