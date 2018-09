Após separação, Anitta fica desconectada da web e faz semana de purificação: Meditando

18/09/2018 | 08:16



Após confirmar a separação de Thiago Magalhães, Anitta se ausentou das redes sociais e sumiu por uma semana dos holofotes, preocupando os fãs que a acompanham na internet e nos palcos. No entanto, na noite da última segunda-feira, dia 17, a cantora ressurgiu no Instagram Stories para explicar o tempo em que passou offline.

- Fiquei um pouquinho out da net. Foi tão gostoso. Fiquei meditando, rezando uma semaninha. Foi delícia, foi uma uma conexão com a natureza e me senti tão vibe, zen. Esse povo do good vibes que a gente vê, me senti assim. Foi muito mara. Tudo que é mara, tem um limite. Chegou um momento que eu fiquei um pouco mais agoniada, que foi agora, hoje peguei meu celular e fiquei louca, explicou ela, sem revelar maiores detalhes de onde esteve.

Enquanto se maquiava para participar do The Voice Brasil, Anitta explicou que já planejava tirar um tempo do trabalho para se cuidar. Ela revelou ainda que abandonou alguns hábitos alimentares para conseguir passar pela semana de desintoxicação:

- Brincadeiras à parte, foi uma delícia. Tinha marcado há um tempo já e tirei esse tempo para mim. Foi uma semana de purificação, você só bebe suco, água, come coisas leves, só reza. E não faz nada que não seja isso. Foi muito legal, eu adorei. Mas também amo ficar aqui, então um pouquinho de cada coisa. Eu amo telefone, sou viciada, mas uma semaninha, você volta.. você desconectar de tudo é você se limpar em todos os sentidos. É muito mara. Até um jejunzinho eu fiz, mas já recuperei tudo hoje comendo chocolate.

O ex-marido da cantora, por sua vez, parece não seguir a mesma filosofia da beldade e enquanto ela passou a semana longe de shows e festas, o rapaz comemorou o aniversário da irmã com uma festança na casa em que morava com Anitta.