Ministro chinês diz que protecionismo dos EUA irá prejudicar economia global

18/09/2018 | 01:56



O ministro de Comércio da China, Zhong Shan, disse ontem, durante reunião com representantes de grandes companhias estrangeiras, que medidas protecionistas dos EUA irão afetar tanto interesses chineses quanto americanos e prejudicar a economia global.

Segundo Zhong, os laços comerciais entre China e EUA são mutuamente benéficos e a cooperação é a única decisão correta para as duas nações, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira no site do Ministério de Comércio chinês.

A China irá ampliar a proteção de direitos de propriedade intelectual e acelerar a abertura de sua economia para criar um melhor ambiente de negócios para empresas, afirmou Zhong a executivos de seis multinacionais, incluindo Samsung, Toyota e HSBC.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Washington irá impor tarifas de 10% sobre mais US$ 200 bilhões em importações chinesas a partir de segunda-feira (24). Fonte: Dow Jones Newswires.