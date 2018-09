Professora de Diadema vence etapa estadual em prêmio nacional

Da Redação



18/09/2018 | 07:00



A professora Lucimar Izabel Faria, da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Albino Freitas, no bairro Serraria, em Diadema, foi a vencedora da etapa estadual na categoria Creche do Prêmio Professores do Brasil. A 11ª edição do evento avaliou práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil.

A prática ‘Estética Musical na Primeira Infância’ teve o propósito, conforme a docente, de sensibilizar os alunos musicalmente e aguçar a percepção estética musical. “As crianças, durante o trabalho desenvolvido, ampliaram o gosto pela música e identificaram suas preferências musicais. As preferências estão relacionadas ao ambiente ao qual estão inseridas”, destacou

Há 22 anos na rede, Lucimar afirma que ouvir, cantar e brincar com música é prática contínua dentro da sua sala de aula. “Para o desenvolvimento deste trabalho, organizei um cronograma de aulas com duração de dois meses. As crianças respondem positivamente aos estímulos. É possível, desde pequenas, que elas atuem como protagonistas e se tornem ouvintes mais sensíveis à música”, completou.

A premiação contempla um certificado e um troféu para o vencedor de cada categoria.