Alunos abordam reciclagem em redações

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



18/09/2018 | 07:00



A 12ª edição do Desafio de Redação começou a semana em Mauá, ontem, e agitou a rotina de estudantes de 15 turmas da EE Delfino Ribeiro Guimarães, no bairro Capuava. Por estar localizada entre cooperativas de reciclagem, a sustentabilidade faz parte do dia a dia dos alunos, que demonstraram conhecimento em relação ao tema da reciclagem nas produções de texto.

“Escrevi sobre a história de uma mulher que cuida do meio ambiente e ela também mora perto de cooperativas”, contou Larissa Gabrielli de Mattos, 11 anos, estudante do 6º ano do Ensino Fundamental. A menina destaca ainda que pratica o tema em casa. “A gente separa os materiais, o caminhão pega e leva para reciclagem.”

O amigo da turma Michel Ferreira, 12, destacou conhecimento em relação à sustentabilidade. “Todo mundo deveria reciclar, porque assim ninguém jogaria nada nos rios e pelas ruas”, contou.

Segundo a diretora Sonia Almeida Arabi, o tema da redação tem sido instigante para os alunos. “Estamos em um bairro que vive do lixo. As cooperativas reciclam e muitos pais trabalham nestes locais. Além disso, os alunos sofrem com as enchentes por aqui. É um tema atual e presente”, opinou.

O concurso literário é correalizado pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), com patrocínio do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano), e apoio da rede de academias Smart Fit.