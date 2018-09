Carla Morando e Regina selam dobrada em Diadema

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/09/2018 | 07:00



A ex-secretária de Habitação de Diadema e candidata a deputada federal Regina Gonçalves (PV) e a primeira-dama de São Bernardo e postulante a deputada estadual, Carla Morando (PSDB), firmaram dobrada oficial em Diadema.



A parceria das duas surge no momento em que o vice-prefeito de Diadema, Márcio da Farmácia (Podemos), postulante a deputado estadual, intensificou agendas com o deputado federal Alex Manente (PPS), candidato à reeleição. A dobrada Márcio-Regina é a oficial do governo de Lauro Michels (PV).



Entretanto, nos últimos dias, circulou a informação sobre desentendimento entre as campanhas de Márcio e Regina, desencontro esse que teria iniciado com o aumento de atividades que o vice-prefeito tem feito com Alex na cidade.



Curiosamente, há quatro anos, Regina buscava vaga na Assembleia Legislativa e havia se aproximado de Alex após ver Lauro pedir votos para o hoje prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em Diadema – à época, Morando buscava a reeleição como deputado estadual. Atualmente, Lauro e Morando são adversários políticos, assim como Morando e Alex.



A rixa entre os grupos também foi para os tribunais, uma vez que Márcio da Farmácia impetrou representação contra Carla Morando pelo uso indevido de carro de som.