TRE-SP manda petistas retirarem material de Lula como presidenciável

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/09/2018 | 07:00



O juiz Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia, do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), determinou a retirada de materiais dos candidatos Ana do Carmo (PT) e Luiz Fernando Teixeira (PT), ambos de São Bernardo, que citem uma candidatura presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O magistrado estipulou R$ 5.000 por dia em caso de descumprimento. Os petistas avisaram que vão recorrer e que já retiraram as placas citadas na ação.



A representação apontava uma placa, localizada no comitê de Ana do Carmo e Luiz Fernando, que trazia os dizeres “Lula Presidente – 13”. Ambos são deputados estaduais, sendo que Ana buscará, neste ano, cadeira na Câmara Federal, enquanto Luiz Fernando tenta a reeleição.



Galizia argumenta que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) indeferiu o registro de candidatura de Lula com base na Lei da Ficha Limpa. O petista foi condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá por corrupção passiva e lavagem de dinheiro – tanto que ele foi substituído pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).



“Verifico que a propaganda eleitoral dos representados (Ana do Carmo e Luiz Fernando) divulgada por impressos está em desacordo com a decisão do TSE, de modo a configurar propaganda irregular que deve ser cessada”, escreveu o magistrado.



Ao Diário, Luiz Fernando afirmou que seu departamento jurídico já recorreu da decisão, mas que, pelo fato de a liminar estar ativa, retirou os materiais citados na ação. “Eram placas do nosso comitê (dele e de Ana). O juiz, aliás, pediu para que se houver material (com Lula de presidenciável) ele não possa ser distribuído. Não temos mais material porque acabou e já mandamos confeccionar com o nosso candidato a presidente, Fernando Haddad. Os antigos foram feitos quando o Lula era o candidato”, argumentou.



O petista também criticou a autora da representação, a primeira-dama Carla Morando (PSDB), candidata a deputada estadual. “Ela havia ingressado com duas ações. Em uma, perdeu. Na outra, o juiz acolheu seu argumento. Mas é a postura dela e do Orlando (Morando, PSDB, prefeito de São Bernardo). Fazem isso em vez de ir às ruas e justificar o fato de a Saúde estar arrebentada na cidade”, comentou.