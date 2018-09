Câmara de Santo André abre inscrições para concurso público

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



18/09/2018



A Câmara de Santo André publicou no domingo edital do concurso público aberto para preenchimento de 28 vagas, cujos salários variam de R$ 3.005,95 (motorista) a R$ 8.503,49 (procurador legislativo). As inscrições já podem ser feitas no site www.ibamsp-concursos.org.br.



O processo seletivo faz parte de acordo feito entre a Casa, TCE (Tribunal de Contas do Estado) e Ministério Público, na tentativa de equilibrar o quadro de funcionários concursados com o de efetivos. Essa discrepância tem gerado rejeição de contas de presidentes do Legislativo de Santo André há quase uma década.



Para nível Superior, as vagas são de controlador interno (uma), procurador legislativo (duas), técnico legislativo administrativo (13), técnico legislativo em fotografia (uma), técnico legislativo em som e imagem (uma), técnico legislativo em ciências contábeis (uma), técnico legislativo em desenvolvimento de sistemas web (uma), técnico legislativo em design gráfico (uma), técnico legislativo em economia e finanças (uma), técnico legislativo em engenharia civil ou elétrica (uma), técnico legislativo em gestão de pessoas (uma), técnico legislativo em jornalismo (uma), técnico legislativo em psicologia (uma) e técnico legislativo em relações públicas (uma). A jornada de trabalho de 40 horas por semana. O cargo de motorista é o único com Ensino Fundamental completo.



As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de outubro, pelo do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), que organiza o concurso. As taxas variam de R$ 45 a R$ 81. Ao todo, 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência.



As provas objetivas estão marcadas para serem realizadas no dia 18 de novembro. Locais e horários serão posteriormente apresentados, a princípio no dia 9 de novembro.