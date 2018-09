Atila vai alocar atual gestor da Arsep para comandar a Sama; advogada é escolhida para Saúde

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/09/2018 | 07:00



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), vai realocar Paulo Sérgio Pereira (PRP) no comando da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá). O setor estava sem gente de confiança desde que o socialista optou por nomear Israel Aleixo, o Bell (PSB), como secretário de Governo. Outra modificação foi a nomeação da advogada Thais de Almeida Miana como titular da Saúde.



Aliado de longa data da família Jacomussi, Pereira está à frente da Arsep (Agência Reguladora de Serviços Públicos) desde dezembro de 2017, quando foi eleito para a função – o mandato vai até 2019. Para migrar à Sama, Pereira terá de renunciar ao posto na Arsep, o que deve ser feito ainda nesta semana.



Paulo Sérgio Pereira ficou como superintendente da Sama de 2014 a 2016, na segunda metade do governo de Donisete Braga (Pros). À época, ele substituiu o próprio Atila, que gerenciava a autarquia após ter apoiado Donisete no segundo turno da eleição de 2012. Atila deixou o setor em 2014 para ser candidato a deputado estadual no mesmo ano. Eleito à Assembleia, bancou a permanência de Pereira até 2016, quando rompeu com Donisete e se candidatou à Prefeitura, vencendo o então petista. No início do mandato de Atila, ele gerenciou a Secretaria de Habitação.



Na primeira entrevista que concedeu após retornar ao cargo – por força de liminar expedida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal) –, Atila mostrou preocupação com o futuro da Sama. Isso porque a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) cobra dívida que está próxima da casa dos R$ 2 bilhões pela diferença no pagamento do metro cúbico de água vendida pela estatal paulista. A briga se arrasta anos na Justiça, que, nos últimos meses, tem dado ganho de causa à Sabesp.



Thais de Almeida Miana atuou como secretária adjunta de Justiça e e Defesa da Cidadania no início do do governo Atila. Como titular da Saúde, terá a missão de rediscutir o convênio com a FUABC (Fundação do ABC), uma vez que o governo interino de Alaíde Damo (MDB) havia indicado o fim do acordo.



SANTA CASA - Atila se reuniu ontem pela manhã com a direção da Santa Casa, com objetivo de resolver impasse entre a Prefeitura e a unidade. O superintendente da Santa Casa, Harry Horst Walendy, declarou que a administração contraiu dívida de R$ 2 milhões com o equipamento e que, por isso, teve de interromper atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “Em breve teremos boas notícias”, publicou Atila em uma rede social.