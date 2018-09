Santo André e São Bernardo medem forças no Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/09/2018 | 07:00



Santo André e São Bernardo fazem clássico quente hoje pela quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Com três vitórias em três jogos, as andreenses são favoritas frente às são-bernardenses, que já foram derrotas uma vez. O confronto será realizado às 19h, no Ginásio Pedro Dell’Antonia, com entrada gratuita.



Além da campanha perfeita até agora, Santo André chega embalado por conta da grande atuação da ala Jaqueline Silvestre na última rodada, quando o time andreense fez 82 a 61 sobre Catanduva, no Interior. Ela fez partida praticamente perfeita, conseguindo incríveis 39 pontos, além de sete rebotes, e ainda distribuiu uma assistência, ficando em quadra praticamente o tempo todo.



Já São Bernardo se ampara no ótimo momento da ala Thayna. Nesta competição ela já teve seu dia de Jaqueline. Contra o Ituano, na segunda rodada, conquistou 26 pontos, além de 15 rebotes, seis bolas recuperadas e duas assistências, terminando a partida como a melhor jogadora em quadra.