Brasileiro morre na Espanha

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/09/2018 | 07:00



Ex-jogador de vôlei do Santo André, Vinícius Noronha da Silva, 26 anos, foi encontrado morto ontem pela manhã em casa, na Espanha. Defendendo o Club Voleibol Teruel, ele não se apresentou para a viagem que a equipe faria para a cidade de Alcañiz. Funcionários do clube foram até seu apartamento e o encontraram morto. As causas ainda são desconhecidas e devem ser divulgadas após a autópsia, que será realizada hoje.



“Não sabemos nada. Ele foi encontrado morto na cama de sua casa. A morte teria acontecido à noite”, afirmou o presidente do Teruel, Carlos Ranera, em entrevista ao Diario de Teruel.



O líbero iniciou a carreira nas categoria de base do EC Pinheiros e jogou na equipe adulta do Santo André nas temporadas 2014 e 2015, antes de se transferir à Espanha. “Ele era um menino esforçado. Treinava muito, nunca tivemos nenhum problema com ele nem dentro nem fora das quadras. Estamos surpresos com a notícia”, comentou o auxiliar técnico do Santo André, Celsinho.



Segundo Ranera, Vinícius foi submetido recentemente aos exames de pré-temporada e nada anormal havia sido identificado. Ele tinha 1,86 m de altura e, em 2015, foi eleito melhor líbero na Superliga espanhola.



MUNDIAL

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei se recuperou da derrota de sábado para a Holanda no Mundial. Ontem, a equipe de Renan Dal Zotto encarou o Canadá em Ruse, na Bulgária, e levou a melhor por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 19/25, 25/23 e 25/18.



Hoje, às 11h, a Seleção volta à quadra para encerrar a participação na primeira fase diante da China.