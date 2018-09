S.Caetano ganha terceiro ponto de wi-fi gratuito em espaço público

Da Redação



18/09/2018 | 07:00



A Praça dos Imigrantes, na Avenida Presidente Kennedy com Avenida Tijucussu, no bairro Olímpico, é o terceiro ponto de São Caetano a receber o programa Wi-Fácil. O espaço público passou a contar, desde domingo, com ponto de internet grátis para os visitantes.

Em cada um dos pontos do Wi-Fácil, o tempo máximo de conexão é de uma hora por dia. Após dez minutos sem uso, o sistema encerra a sessão atual, mas o internauta ainda pode se reconectar até a soma de todos os acessos individuais alcançar o limite de 60 minutos no mesmo local.

Segundo o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o Wi-Fácil integra série de ações da Prefeitura com o objetivo de promover inclusão digital e inserir São Caetano no conceito de cidade inteligente e conectada. Além da Praça dos Imigrantes, o Espaço Verde Chico Mendes, no bairro Cerâmica; e a Praça Cardeal Arcoverde, no Centro, também já contam com o serviço gratuito.