Bandidos invadem república de jogadores do Santo André

Os jogadores do Santo André foram assaltados na noite desta segunda-feira. Três homens armados entraram na casa alugada pelo clube na Rua 24 de Maio, ao lado do Estádio Bruno Daniel, renderam os jogadores, roubaram eletrônicos e peças de vestuários. A ação durou cerca de 20 minutos e ninguém ficou ferido. Na casa moram tanto jogadores da equipe sub-20 como os atletas profissionais, entre eles o atacante Natan, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, domingo, no Bruno Daniel.