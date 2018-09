Ibope/AP: Capiberibe oscila para 32%, Góes vai a 27% e Alcolumbre sobe para 25%

17/09/2018 | 21:05



Os candidatos João Capiberibe (PSB) e Waldez Góes (PDT) estão tecnicamente empatados na liderança ao governo do Amapá, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite desta segunda-feira, 17.

A intenção de voto no senador pessebista passou de 33% na semana passada para 32% nesta, enquanto a do atual governador foi de 26% para 27%. Eles estão tecnicamente empatados, de acordo com a margem de erro de três pontos porcentuais.

O senador Davi Alcolumbre cresceu de 20% para 25%. Cirilo (PSL) oscilou de 4% para 5% e Gianfranco passou de 2% para 1%.

Votos brancos e nulos caíram de 12% para 7%, enquanto os que não souberam ou não opinaram foram de 4% para 3%.

Nas simulações de segundo turno, Waldez perde para Davi (53% a 33%) e para Capiberibe (49% a 37%). Davi e Capiberibe aparecem tecnicamente empatados, com o candidato do DEM com 45% e o pessebista com 43%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo. Foram ouvidos 812 eleitores entre 14 e 16 de setembro. O registro do TRE é o AP-05769/2018 e no TSE é o BR-03187/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.