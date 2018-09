Procurador especial dos EUA abre caminho para condenação de ex-assessor de Trump

17/09/2018 | 19:19



O procurador especial os EUA Robert Mueller abriu o caminho para a condenação do ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn.

A sentença de Flynn foi adiada várias vezes desde que ele se declarou culpado e concordou em cooperar com a investigação de Mueller sobre a interferência russa nas eleições americanas de 2016 e possível envolvimento com a campanha do presidente Donald Trump.

Mas os promotores agora dizem que um atraso não é mais necessário e sugerem uma data de condenação no final de novembro.

A condenação ocorrerá quase um ano depois que Flynn admitiu mentir ao FBI sobre seus contatos com oficiais russos durante a transição presidencial e sobre seu trabalho de lobby na Turquia.

Flynn era um substituto sênior de Trump durante a campanha presidencial. Ele foi demitido de seu posto de segurança nacional em fevereiro de 2017. Fonte: Dow Jones Newswires.