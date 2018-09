São Bernardo está perdendo esta pintura

"Eu acho a televisão muito educativa.

Esta é uma missão para o Compahc (Conselho Municipal do Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural de São Bernardo): impedir que o painel Memórias de Uma Cidade deixe o município, ele que é um bem tombado municipal.

Trata-se de uma obra tripla de Adélio Sarro Sobrinho, artista de expressão nacional e internacional. Os três quadros foram inaugurados em agosto de 1994 para ilustrar a agência central do Banespa, em São Bernardo, hoje incorporada ao Santander.

Lindos quadros coloridos, com o estilo inconfundível de Sarro. Por quase um quarto de século emolduraram a agência. Pela localização nobre, era impossível visitar a agência sem admirar o painel.

Numa sequência histórica, os quadros retratam o cotidiano da cidade de São Bernardo em vários momentos, a partir da igreja matriz antiga, a chegada dos imigrantes, a indústria de móveis e de automóveis, com seus trabalhadores, os migrantes e as novas gerações.

De repente, não mais que de repente, nas obras atuais de reforma da agência de São Bernardo, o painel desaparece. Foi transferido para a agência Santander de... Santo Amaro – confidenciam funcionários, igualmente decepcionados com a perda. E não serão expostos, serão armazenados – acrescentam as mesmas fontes.

SÃO BERNARDO & SANTO AMARO

No passado, antes da formação da represa, quando o transporte fluvial tinha relativa importância, São Bernardo e Santo Amaro tiveram uma relação maior pelos alvarengas ou batelões (barcaças) que iam e vinham pelo Rio Grande. Tempo colonial invadindo o século 20. Hoje o manancial poluído divide município da Zona Sul paulistana.

O painel Memórias de Uma Cidade mede dois metros de altura por 14,6 metros de largura. Foi tombado (preservado oficialmente) pelo Compahc-SBC em 10 de agosto de 2005. Sarro, com sua arte, expressa numa visão poética a histórica de São Bernardo.

Se o painel tornou-se dispensável para o Santander São Bernardo, que ele seja transferido para a Pinacoteca Municipal. Que não fique guardado numa reserva técnica longe de casa. Que volte para os limites geográficos são-bernardenses.

PERDAS & PERDAS

A cidade já perdeu obras importantíssimas, ao menosprezá-las. Entre elas:

1 – O antigo altar colonial da Matriz da Boa Viagem, que foi dividido em partes, e a principal está em ponto de honra da Matriz de Ilhabela.

2 – Dois crucifixos do século 18, encontrados pelos primos Duzzi no Solar dos Pires. Um deles por muitos anos ocupou ponto de honra do Museu de Arte Sacra de São Paulo.

3 – As imagens igualmente históricas dos santos Bernardo e NS Montesserrate, do século 17, restauradas na Bahia e que hoje ocupam pontos de honra do Mosteiro de São Bento, em São Paulo.

Que pelo menos o painel artístico que Sarro produziu retorne a São Bernardo e por aqui fique – ele nada tem a ver com Santo Amaro.