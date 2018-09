Ação social do Diário agita Paranapiacaba

Tauna Marin

18/09/2018



Serviços de Saúde e higiene, além de muita diversão, fizeram a diferença para a comunidade no entorno da EE Senador Lacerda Franco, na Vila de Paranapiacaba, em Santo André. No sábado, o Diário do Grande ABC nos Bairros movimentou a escola com corte de cabelo, higienização de pele, aferição de pressão arterial e testes de glicemia e visão, oficina de basquete para as crianças, música e brinquedos. No total, foram 1.120 atendimentos realizados.

“Sou nascida e criada na vila e nunca participei de um evento como este. Isso é tão importante para quem mora aqui, local onde faltam tantas coisas, como infraestrutura. Essas ações resgatam nossa autoestima e nos ajudam, já que para muitas tarefas, como médico, mercado e banco, precisamos ir até cidades vizinhas”, conta Katia Diniz, 33 anos.



Acompanhada pelo marido, o encarregado de depósito Orlandavidi Souza Duarte, 30, e das duas filhas, Vitória e Valentina, com 8 e 3 anos, respectivamente, a cozinheira escolar aproveitou para verificar se a pressão arterial estava em dia e para fazer o teste de visão em suas meninas. “Não há oftalmologista aqui. Foi isso, em específico, que nos trouxe até aqui. Chegando, vimos que, além dos serviços, há brincadeiras para a criançada da vila. Isso também é importante, já que não temos outra diversão a não ser a escola”, completa Duarte.



Um dos parceiros do Diário, o optometrista da Ótica Ultra-visão, de Mauá, Rodrigo Sebastião da Silva, acredita que o custo-benefício do exame é grande para a população local. “É uma oportunidade de ver se precisam usar óculos. Muitas vezes, (a população) não tem essa chance e isso também é saúde. É gratificante poder ajudar de alguma forma.”

A equipe do Colégio Renil levou 11 profissionais de enfermagem a Paranapiacaba. “O que foi surpresa para nós é que as crianças também aferiram a pressão e realizaram o teste de glicemia (que mede a taxa de açúcar no sangue). Falamos muito sobre a importância da alimentação saudável para que possam sempre estar com a saúde em dia”, conta Thais de Amorim Oliveira, instrutora do colégio.

Professora da escola estadual, Monique Oliveira, 39, aproveitou o evento. Além dos testes de saúde, levou a filha Lívia, 2, para brincar. “É gratificante quando alguém olha para as necessidades da vila. Se não fosse pela segurança e pela tranquilidade que a região nos oferece para criarmos nossos filhos, muitos não estariam aqui.”

Corte de cabelo e oficina de basquete chamam a atenção dos participantes

Dentre as opções de serviços oferecidos pelo Diário do Grande ABC nos Bairros, no sábado, na EE Senador Lacerda Franco, na Vila de Paranapiacaba, uma que chamou atenção e atraiu muitos participantes foi o corte de cabelo – no total foram 28 atendimentos. A auxiliar de serviços gerais Mirlei Medeiros Dias, 36 anos, aproveitou para mudar seu próprio visual, e o dos três filhos. “Deu para economizar, ficamos felizes. Também fiz higienização de pele e passei pelos atendimentos de saúde. Vou torcer para que outras ações como esta sejam feitas aqui na vila.” “O que fazemos é uma troca: levamos esperança e autoestima com o corte gratuito e ganhamos experiência, já que os alunos estão em formação”, afirma Marcelo Kadoshi, instrutor da barbearia e cabeleireiro do Instituto Embelleze de Santo André. Os moradores também tiveram a oportunidade de cuidar da pele pelas mãos das consultoras dos produtos Nemawashi Cosméticos. O aposentado João Manoel Santana, 62, que trabalha como cozinheiro e motorista para sobreviver, mora na Vila de Paranapiacaba há 45 anos. Apensar de não ter filhos, ficou curioso com a movimentação na escola. “Tudo que é diferente já agita a cidade. Faltam muitas coisas aqui, por isso todos ficam sabendo quando uma ação como essa chega até nós. Quero usufruir de todos os serviços, ainda mais porque é tudo gratuito.” No meio da tarde, dez famílias foram sorteadas com uma cesta-básica cada. Os cupons são distribuídos a todos os participantes no início do evento. ESPORTE Um dos pontos altos da ação foi a oficina de basquete na quadra da escola. Quase 60 crianças participaram da atividade, que durou cerca de uma hora. Segundo o diretor das ações sociais da Liga Amadora de Basquetebol do Grande ABC, Reinaldo Dias Almeida, é a partir da brincadeira que as crianças, meninos e meninas, aprendem que podem se divertir juntos e que o basquete é algo democrático. “É por meio do esporte que notamos a criança que está querendo chamar a atenção, é por meio dele que eles aprendem a dividir (no caso, a bola) e a cumprir regras, necessárias nas partidas.” Para Felipe Silva, 15 anos, foi um dia feliz. “A escola fica aberta todos o fins de semana, porque é onde podemos vir brincar. Hoje (sábado) foi diferente, foi especial. A família acaba vindo também por causa das coisas que tem para fazer.”

