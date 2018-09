Grêmio fecha preparação na Argentina e Renato mantém mistério no ataque

17/09/2018 | 18:25



O Grêmio realizou nesta segunda-feira seu último treino antes do confronto diante do Atlético Tucumán, na Argentina, pela ida das quartas de final da Libertadores. Na véspera do confronto, o técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade recreativa no Estádio Ciudadela, já em San Miguel de Tucumán, onde o elenco desembarcou no domingo.

Desta forma, Renato não deu pistas da escalação que vai a campo na terça. E o grande mistério está no setor ofensivo. Sem poder contar com Jael e André, que estão lesionados, o treinador manteve a dúvida sobre o nome que atuará no comando de ataque do time gaúcho.

Sem outro atleta de ofício para a posição, Renato deve escalar um meia na vaga e adiantar Luan. Se isso acontecer, Alisson, Thaciano e Jean Pyerre brigam pela titularidade. Outra opção, menos provável, é a entrada de Pepê.

Quem está fora da partida é o lateral Léo Moura. Ainda em Porto Alegre, Renato confirmou que o jogador, que jogou no sábado diante do Paraná, seria desfalque. Em seu lugar, o treinador vai escalar Leonardo.

Nesta segunda-feira, o meia Thonny Anderson foi o desfalque da atividade e apenas correu em volta do gramado. Também titular no sábado, ele se tornou dúvida para o confronto de terça.

Com apenas uma dúvida na escalação, Renato vai levar o Grêmio a campo com: Marcelo Grohe; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro, Thaciano (Alisson ou Jean Pyerre) e Everton; Luan.