Pobre futebol brasileiro

Do Diário do Grande ABC



17/09/2018 | 18:12



A Conmebol fez reunião para decidir assuntos importantes sobre a Copa América que acontecerá no Brasil em 2019. O presidente da CBF, que será naturalmente o presidente do comitê organizador, não foi à Assunção. Talvez ele esteja ressabiado de ser enxotado da sede da entidade. Remorso, arrependimento ou vergonha? Como se sabe, antes do congresso da Fifa realizado em Moscou todas as federações Sul-Americanas combinaram, com o endosso da Conmebol, de votarem nos Estados Unidos e Canadá para sede da Copa de 2026.



O coronel Nunes furou o bolo e traiu o combinado. Aliás, para ser mais claro, não honrou com a palavra empenhada. Depois da votação, o sistema eletrônico apontou para quem foram os votos das federações nacionais. Descobriu-se que o Brasil havia optado pelo Marrocos, o outro candidato.Imagina o que não falaram do representante brasileiro. E o que não repetiram sobre ele nos corredores da Conmebol. Estamos bem, muito bem... Esse é o autêntico retrato do nosso futebol. Temos dois ex-presidentes da CBF na lista da Interpol. Tem outro que está preso e condenado em Nova York.



Nossa representatividade na Fifa é pífia. Na Conmebol, nem se fala. E nossos clubes sendo prejudicados, como aconteceu recentemente com a Chapecoense e com o Santos. Mas no fundo eles merecem. Porque votam sempre com o poder, aceitam tudo como cordeirinhos. Poucos cartolas tentam mudar as leis do esporte no Congresso Nacional, tentam mudar os comandantes de federações e confederações. Por isso e por outras, não podem reclamar.



Tensão, revolta e emoção



Os jogadores do Palmeiras viveram fortes emoções na semana passada. Sofreram com a arbitragem do jogo com o Cruzeiro. E depois receberam no centro de treinamento a visita de um torcedor especial. O garoto Nickollas, deficiente visual, desfrutou dos abraços e carinho de Felipão, comissão técnica e jogadores. Bambambã.



Chocante



A patética cena de sábado em Brasília, os jogadores de Flamengo e Vasco da Gama empurrando uma ambulância, é outro triste retrato do futebol brasileiro.