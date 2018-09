Na porta da GM, Marinho fala em revogar teto dos gastos

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



17/09/2018



Atualizada às 17h08

Candidato ao governo de São Paulo pelo PT, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho fez nesta segunda-feira (17) panfletagem na porta de fábrica da GM (General Motors), em São Caetano. O petista reiterou que, se eleito, uma de suas primeiras medidas à frente do Estado será revogar a lei que congela gastos do Orçamento.

“Essa medida vai nos ajudar a investir em diversas áreas, para evitar falta de médico, por exemplo, dar aumento para os professores”, pontuou o pleiteante, que entrou na segunda vez em chapa majoritária ao Palácio dos Bandeirantes. A estreia se deu em 2002, na chapa então encabeçada por José Genoíno (PT). Na ocasião, a dupla foi para o segundo turno, mas saiu derrotada para Geraldo Alckmin (PSDB), nome que disputava a reeleição na oportunidade.

Marinho cumprimentou funcionários na entrada e saída da empresa. Ele estava ao lado do ex-prefeito de Mauá Oswaldo Dias (PT), postulante a deputado estadual, e do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, o ex-vereador Cidão do Sindicato (SD). Curiosamente, o partido de Cidão está na coligação do atual governador Márcio França (PSB). O ex-parlamentar alegou que o apoio de boa parte da direção se deve à ligação de Marinho com “a classe trabalhadora” e também pela viabilidade eleitoral. “Acredito muito que o Marinho estará no segundo turno, só não sei contra quem.”

Outra presença que chamou a atenção foi de Jair Meneguelli, ex-deputado federal pelo PT e primeiro presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores) - ele dirigiu a entidade por 11 anos. Apesar de antigo militante, o ex-parlamentar abandonou a carreira política. Seu último posto foi no Conselho Nacional do Sesi, durante o governo Dilma Rousseff (PT).