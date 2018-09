Drogas são apreendidas com visitantes de CDPs

Do Diário OnLine



17/09/2018 | 16:58



Agentes de segurança apreenderam entorpecentes característicos à maconha e à cocaína com visitantes das unidades nos CDPs (Centros de Detenção Provisória) do Grande ABC no último fim de semana, informou nesta segunda-feira (17) a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

No CDP de Santo André foram flagradas três visitantes tentando levar entorpecente para dentro da unidade. As mulheres esconderam o ilícito com características à maconha na costura de suas calças e de roupa íntima. Os casos foram encaminhados ao 4° DP (Jardim).

Com invólucros contendo entorpecentes, três visitantes do CDP de São Bernardo foram flagradas pelos agentes de segurança. Dentro dos invólucros estavam substâncias análogas à maconha e à cocaína.

Em um dos casos registrado no sábado, a mulher confessou que recebeu o ilícito na noite anterior e o entregaria ao seu companheiro. O invólucro, assim como nos outros dois flagrantes, estava introduzido na genitália das visitantes.

Já durante a manhã de domingo, no CDP de Diadema, uma anormalidade na região da pélvis de uma visitante foi detectada pelo aparelho de scanner corporal. A mulher passava pelo procedimento de revista quando os agentes identificaram um invólucro introduzido em sua genitália.

No pacote continha substâncias ilícitas características à maconha e à cocaína. O conteúdo foi recolhido pelos agentes de segurança e a visitante foi encaminhada ao 1° DP (Centro).