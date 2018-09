Estações de Metrô da Capital recebem concertos gratuitos

Vinícius Castelli



18/09/2018 | 07:58



Quem costuma usar o metrô poderá apreciar hoje ação artística para lá de especial. Por isso, não estranhe se começar a escutar música clássica enquanto espera o transporte público. É que a Orquestra Jazz Sinfônica Brasil fará um concerto gratuito, a partir das 10h, na Estação Brás.

A sugestão do projeto é expandir a familiaridade com a música clássica para além das salas de concerto, chegando até as pessoas que, geralmente, não têm acesso aos grandes espetáculos.

A Orquestra, que conta com 90 músicos, é regida pela batuta do maestro João Maurício Galindo. Mas o ato é realizado por grupos de quatro ou cinco músicos. Quem perder o concerto hoje poderá apreciar o repeteco, que acontece na quinta-feira, na Estação Paraíso, também a partir das 10h.