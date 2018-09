Apresentações de duetos serão realizadas no Sesc São Caetano

Caroline Manchini/Especial para o Diário



18/09/2018 | 07:56



Com o intuito de fazer programação diferenciada e aproximar o público de bons músicos e arranjadores, o Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554), promove durante este mês o projeto Dois é Demais. Artistas de variados estilos – que vão da música de câmara ao folk –, farão apresentações em duetos a partir de releituras de clássicos do universo musical brasileiro.

Na sexta, a partir das 20h, os cantores e compositores Bezão e Nô Stopa, que atuam na nova cena folk de São Paulo, apresentarão o álbum autoral Duas Casas, trabalho que retrata o universo particular dos artistas. Já no dia 28, no mesmo horário, o duo fica por conta da cantora Carol Andrade e do violonista Alex Maia.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do Sesc.