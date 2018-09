Coutinho admite ansiedade antes de estreia pelo Barcelona na Liga dos Campeões

17/09/2018 | 16:30



O meia Philippe Coutinho não esconde a ansiedade em vestir a camisa do Barcelona durante duelo contra o PSV Eindhoven, nesta terça-feira, no Camp Nou, na estreia das duas equipes na fase de grupos da Liga do Campeões.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, Coutinho afirmou que a partida será especial porque na última temporada o brasileiro não pôde disputar o torneio pela equipe espanhola pois havia jogado pelo Liverpool na mesma edição da competição.

"É uma competição importante e eu queria poder jogar com a minha equipe. Nós vamos tentar lutar em todas. A Liga dos Campeões é a mais importante do continente e estamos com fome de ir bem nesta temporada. Vai ser uma noite especial. Estou ansioso porque não pude jogar na Liga dos Campeões na temporada passada", revelou.

Coutinho admitiu preocupação com o grupo do Barcelona nesta edição da Liga. O time catalão vai ter pela frente ainda a Inter de Milão e o Tottenham. "Estamos num grupo muito complicado. Será decidido por pequenos detalhes e vamos precisar estar 100% para cada jogo", projetou o jogador da seleção brasileira.

Ernesto Valverde, técnico do Barcelona, falou sobre a expectativa da estreia do time na competição. "Gostaríamos de ganhar a Liga dos Campeões. Estamos cheios de sonhos, assim como todos os competidores. É uma competição diferente, é curta e você não pode se atrapalhar", declarou.

O Barcelona venceu todos os cinco jogos no Camp Nou na competição de 2017/18 e está invicto há cinco anos em casa, na Liga dos Campeões. Já o PSV nunca venceu na Espanha, em 14 visitas anteriores. O confronto entre Barça e o time holandês está marcado para as 13h55 (horário de Brasília).