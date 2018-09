Primeira imagem de Joaquin Phoenix como Coringa em filme sobre o vilão é divulgada

17/09/2018 | 16:11



Todd Phillips, diretor de uma das produções cinematográficas mais esperadas no mundo dos quadrinhos, levou seus fãs à loucura. Phillips publicou uma foto em seu Instagram na qual exibe Joaquin Phoenix em seu personagem, que é ninguém mais, ninguém menos que Coringa.

O ator dará vida a um dos vilões mais famosos não apenas do universo DC, mas das telonas no geral. É quase impossível não lembrar da atuação impecável de Heath Ledger ao interpretar o personagem em Batman - O Cavaleiro das Trevas. Claro que desta vez as expectativas estão ainda mais altas, já que, desta vez, o Coringa será o personagem central da trama que falará a respeito de toda sua trajetória.

Na publicação, Phillips não perdeu a oportunidade de instigar seus fãs já que o ator não apresenta o visual caricato do vilão. Além disso, na legenda ele escreve apenas Arthur e não deixa claro se esse é o nome real do personagem.

Já em relação ao elenco da produção, de acordo com a revista Vanity, um dos grandes nomes que poderá fazer parte do longa, é Robert De Niro. Segundo a publicação a equipe do ator ainda está negociando sua participação no longa.