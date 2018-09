Kate Middleton estenderá licença maternidade após o terceiro filho

17/09/2018 | 16:11



Toda mamãe precisa de um tempinho perto de seu filho, com a Família Real não seria diferente. Kate Middleton, que recente deu à luz Louis, resolveu aproveitar ainda mais os primeiros meses de seu pequeno e, por isso, de acordo com o site Ok!, ela prorrogou sua licença à maternidade.

A duquesa de Cambridge não esconde que é uma mamãe coruja e com o tempo, parece estar se moldando para atender todas as necessidades de seus pequenos. Não é à toa que, a cada nascimento, ela prolongou seu tempo longe dos afazeres reais!

De acordo com o site, em 2013, quando George nasceu ela retornou às atividades seis semanas após o nascimento, já com Charlotte, que veio ao mundo em 2015, tirou quatro meses de licença. Desta vez, segundo o site, com o caçula, Louis, que nasceu em maio deste ano, ela pretende tirar o verão para se dedicar aos três filhos, uma mãezona, né?

Claro que existem algumas ocasiões que ela não poderia deixar de lado como o casamento do cunhado, Harry, e Meghan Markle. Apesar disso, no momento a maior prioridade de Kate seria estar ao lado dos três filhos!