Meghan Markle escreve prefácio de livro de receitas

17/09/2018 | 14:59



O livro de receitas Together: Our Community Cookbook foi lançado nesta segunda-feira, 17, na Inglaterra. A publicação conta com o prefácio da duquesa de Sussex.

A história da cozinha comunitária Hubb Community Kitchen é retratada na obra, que recebeu apoio total de Meghan Markle. Em 2017, a torre de Grenfell pegou fogo e 71 pessoas morreram. No início deste ano, a duquesa visitou o trabalho dos voluntários e se apaixonou. Desde então, correu atrás de editora e procurou pessoas que pudessem orientar o grupo comunitário.

No prefácio, Meghan Markle analisa como a gastronomia tem o poder de unir as pessoas através do afeto. "Imediatamente me senti conectada à comunidade da cozinha. É um lugar para as mulheres rirem, expressarem luto, chorarem e cozinharem. Mesclar identidades embaixo de um mesmo teto cria um espaço com senso de normalidade", escreveu a duquesa.